Волонтеры пермского приюта забрали из квартиры умершей пенсионерки 14 кошек

Волонтеры пермского приюта "Матроскин" забрали из квартиры умершей пенсионерки 14 кошек. Всего в доме содержалось около 20 кошек и собак, сообщили Накануне.RU в приюте.

Как отмечают зоозащитники, приют принял рекордное количество кошек за один день. Все они в ужасном состоянии - у них запущенные уши, у одной из кошек проблемы с внутренними органами, ни одна из кошек не стерилизована, некоторые животные сильно истощены.

"Это уже не первая квартира, откуда мы десятками вытаскиваем больных, худых и ослабленных котиков от таких бабушек, которые не в состоянии позаботиться о себе, не то что о кошках. Самое отвратительное в таких историях в том, что шанс на обретение своего человека, шанс на сытую и счастливую жизнь у брошенных котиков, узников таких квартир, появляется только после смерти хозяина", - говорят волонтеры приюта.

Сейчас зоозащитники собирают деньги на лечение животных и их стерилизацию. По самым скромным подсчетам - с учетом всевозможных скидок это около 30 тыс. руб. Также волонтеры принимают корма для животных марки у Royal Canin Gastro и Pro Plan Delicate.

Реквизиты для оказания помощи указаны на официальной странице приюта в социальных сетях.