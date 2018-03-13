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Путин выступил в "спарринге международного уровня" После того, как Владимир Путин дал интервью журналистке американского канала NBC Меган Келли, в российских СМИ началось обсуждение – занимал ли Путин оборонительную позицию в беседе с напористой блондинкой, или она сама играла с ним в поддавки, задавая заведомо глупые вопросы, повторяя расхожие штампы, с порой тупым упрямством возвращаясь к теме вмешательства "могущественных русских" в выборы президента США.
12.03.2018
политика  |  комментариев: 1
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Цель войти в "клуб 80+" может стать демографической ловушкой для России В послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин поставил цель войти к 2030 году в "клуб 80+", т.е. в число стран со средней ожидаемой продолжительностью жизни не менее 80 лет. Достижима ли эта цель и какие последствия для демографии страны это будет иметь? Об этом – в материале Накануне.RU.
13.03.2018
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Маргарита Нифонтова: Вцепиться бы кому-нибудь в горло! Последние месяца три Госдуму сотрясали скандалы, связанные с принятием и непринятием федерального закона, получившего в народе наречение – о контактной "притравке" собак. Ну, имеется в виду, способ подготовки охотничьих собак – с возможностью кусать дикого зверя или без этой возможности. Казалось бы, пустяшный вопрос, который касается полумиллиона человек. Но именно на этом с первого взгляда незначительном проекте закона проступило истинное лицо устройства российского законодательства.  
13.03.2018
экспертное мнение ;
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Новости
13.03.2018 09:05 Мск (11:05 Екб)
политика | Челябинская область
В Челябинск приедут Борис Титов и Григорий Явлинский
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Борис Титов (2017) | Фото: Накануне.RU

Челябинск на этой неделе посетят кандидаты в президенты бизнес-омбудсмен Борис Титов и председатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский.
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14 марта в столицу Южного Урала приедет Титов. Он встретится с избирателями в конгресс-отеле "Малахит". 16 марта Явлинский проведет встречу с избирателями в гостинице Radisson Blu.

Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта. На пост главы государства претендуют Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Павел Грудинин (КПРФ), Борис Титов ("Партия Роста"), Григорий Явлинский ("Яблоко"), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец) и Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз").

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13.03.2018 09:05 Мск | Челябинск | информационная служба Накануне.RU
11:05 Екб


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В Челябинск приедут Борис Титов и Григорий Явлинский
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