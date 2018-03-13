В Челябинск приедут Борис Титов и Григорий Явлинский

Челябинск на этой неделе посетят кандидаты в президенты бизнес-омбудсмен Борис Титов и председатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский.

14 марта в столицу Южного Урала приедет Титов. Он встретится с избирателями в конгресс-отеле "Малахит". 16 марта Явлинский проведет встречу с избирателями в гостинице Radisson Blu.

Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта. На пост главы государства претендуют Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Павел Грудинин (КПРФ), Борис Титов ("Партия Роста"), Григорий Явлинский ("Яблоко"), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец) и Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз").