"Автомобилист" проиграл "Металлургу" шестой матч серии и завершил сезон

В понедельник в Магнитогорске состоится шестой матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина между "Автомобилистом" и местным "Металлургом". Екатеринбургский клуб проиграл и завершил сезон.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ХК "Автомобилист", в самом начале второго периода магнитогорцы вышли вперед и вскоре забили второй гол - отличились Евгений Тимкин и Сергей Мозякин. В середине встречи Егор Миловзоров сократил отставание, но догнать соперника не получилось. Третью шайбу "Металлург" отправил уже в пустые ворота: ее забросил Оскар Осала.

Таким образом, в следующий раунд выходит двукратный обладатель Кубка Гагарина. Для "Автомобилиста" сезон завершен.

Напомним, свердловский хоккейный клуб закончил регулярный чемпионат победой над "Югрой" и занял итоговое четвертое место на Востоке, поставив клубный рекорд.