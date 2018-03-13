Трехлетний тюменец откусил часть ртутного градусника

Врачи подвели итоги четырехдневных мартовских праздников. Среди сотен тех, кому помогли медики, есть четверо маленьких детей, игра одного из которых с градусником закончилась трагедией, сообщили Накануне.RU в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

"Четырехлетняя девочка опрокинула на себя стакан с кипятком. Годовалый мальчик выпил жидкость для снятия лака. Двухлетняя тюменка проглотила браслет. Трехлетний мальчик отгрыз кусочек от ртутного градусника. Всем малышам оперативно помогли, они доставлены в стационары города", - уточнили в департаменте.

Всего с 8 по 11 марта врачи и фельдшеры "скорой" помогли 3 тыс. 236 жителям областной столицы и Тюменского района. В стационары доставлены 1 тыс. 77 пациентов.