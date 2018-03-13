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Трехлетний тюменец откусил часть ртутного градусника
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ртутный градусник (2015) | Фото: btblady.com

Врачи подвели итоги четырехдневных мартовских праздников. Среди сотен тех, кому помогли медики, есть четверо маленьких детей, игра одного из которых с градусником закончилась трагедией, сообщили Накануне.RU в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

"Четырехлетняя девочка опрокинула на себя стакан с кипятком. Годовалый мальчик выпил жидкость для снятия лака. Двухлетняя тюменка проглотила браслет. Трехлетний мальчик отгрыз кусочек от ртутного градусника. Всем малышам оперативно помогли, они доставлены в стационары города", - уточнили в департаменте.

Всего с 8 по 11 марта врачи и фельдшеры "скорой" помогли 3 тыс. 236 жителям областной столицы и Тюменского района. В стационары доставлены 1 тыс. 77 пациентов.

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13.03.2018 09:02 Мск | Тюмень | Михаил Лукашкин
11:02 Екб


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Трехлетний тюменец откусил часть ртутного градусника
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