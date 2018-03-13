В Китае обсуждается масштабная реформа правительства

Китайский "Верховный Совет" – Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП) приступило к рассмотрению проекта реформы государственных органов. Согласно представленному проекту, после реорганизации Госсовет (правительство) КНР будет состоять из 26 министерств и комитетов, передает корреспондент Накануне.RU.

Три министерства (по чрезвычайным ситуациям, по делам отставников Вооружённых сил и природных ресурсов) создаются впервые. Реорганизации подвергнутся Главное управление по надзору за рынком и Государственное фармацевтическое управление, Государственное управление по телерадиовещанию, Управление по надзору за банковским страхованием, Государственное управление по медицинскому страхованию, Управление заготовки продовольствия и материальных ресурсов, Управление по делам лесов и пастбищ, Госуправление по защите интеллектуальной собственности.

После этих организационных реформ Госсовет сможет действовать в духе решений 19-го съезда КПК и Второго пленума ЦК КПК. В числе этих решений - масштабное сокращение вооружённых сил, основополагающая роль рынка в экономике (при этом находящегося под государственным контролем) и реформа социального страхования.