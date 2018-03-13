На Среднем Урале потратят почти 28 млн за видеонаблюдение во время ЕГЭ

Почти 28 млн руб. заплатят за видеонаблюдение за школьниками во время сдачи ЕГЭ в Свердловской области.

На сайте госзкупок появилась информация об открытом аукционе. Победитель конкурса обеспечит бесперебойную видеотрансляцию единого государственного экзамена во всех образовательных пунктах на территории Свердловской области в основной период в 2018 году. Система видеонаблюдения будет установлена в 159 пунктах по всей области.

Результаты аукциона станут известны 4 апреля.

Ранее за видеонаблюдение на ЕГЭ в Свердловской области традиционно отвечал "Ростелеком".