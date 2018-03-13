Saudi Aramco отложила крупнейшее в мире IPO

Государственная нефтяная компания Saudi Aramco может перенести IPO на 2019 г., сообщает Financial Times. Под вопросом остается одновременный или последующий листинг акций компании за границей. Это связано с тем, что оценка компании может не совпасть с ожиданиями Эр-Рияда, который оценивает стоимость Saudi Aramco в $2 трлн.

Как сообщало Накануне.RU, Саудовская Аравия хочет продать 5% акций в рамках программы диверсификации экономики королевства. Однако крупнейшее в мире размещение может не состояться и в 2019 г., говорит старший аналитик ИК "Фридом Финанс" Богдан Зварич. Высокая капитализация, которую хочет получить Саудовская Аравия, была бы возможна в том случае если бы инвесторы видели потенциал роста. Но он достаточно ограничен.

"Потенциал роста финансовых результатов компании, способный оказать поддержку акциям после размещения и привести их подъему, ограничивает ситуация на рынке энергоносителей. Сейчас мало кто верит, что, даже при продлении сделки ОПЕК+ на 2019-й или при сохранении формата и изменения квот, нефть марки Brent сможет существенно превысить текущие годовые максимумы, установленные в районе $71. Учитывая это, инвесторы могли бы принять участие в размещении, при условии капитализации компании в районе $1,7–1,8 трлн, что дало бы им возможность рассчитывать на доходность вложений в районе 10–15%. Однако на такие условия не согласна Саудовская Аравия. Причем перенос размещения на 2019 г. ничего не изменит. Фактически в следующем году вопрос будет тот же: либо Саудовская Аравия должна будет умерить свои ожидания, либо вновь передвигать сроки IPO в надежде на существенное улучшение ситуации на рынке энергоносителей, что выглядит маловероятным на горизонте ближайших лет", - рассказал Накануне.RU аналитик.