В Екатеринбурге сгорел частный дом: жильцы уехали с места пожара

В Екатеринбурге 12 марта произошел пожар по адресу ул. Айвазовского в районе цыганского посёлка. Пострадавших нет, по словам очевидцев, жители дома уехали с места происшествия, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"На площади 80 кв.м сгорели деревянные надворные постройки, кровля, повреждены внутренняя отделка, перегородки, перекрытие частного жилого дома. В тушении пожара были задействованы две единицы техники, девять человек личного состава", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.