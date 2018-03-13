В Зауралье осудили наркодельца-рецидивиста, который хранил гашиш и каннабис в яме в лесу

Сотрудники зауральского управления ФСБ поймали с поличным наркоторговца у тайника в лесном массиве.

41-летнего жителя Тюменской области задержали еще в мае 2017 года неподалеку от села Лесниково - в лесу в траншее он оборудовал тайник, в котором хранил около 5 кг каннабиса и гашиша, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФСБ России по Курганской области.

Наркотики были расфасованы в удобные для сбыта полиэтиленовые пакеты, в отдельном пакете находились электронные весы со следами эксплуатации и пятнами растительного происхождения. Реализовать свой товар торговец не успел - находившегося под наблюдением злоумышленника задержали сотрудники ФСБ.

Установлено, что в 2007 году он уже был осужден за аналогичные преступления. Тогда злоумышленник пытался продать 10 кг казахстанского героина. За контрабанду и приготовление к сбыту особо крупной партии героина Петуховский городской суд приговорил его к 10 годам лишения свободы, однако в 2014 году заключенный был освобожден в связи с заменой наказания на условный срок.

Сейчас мужчине назначено наказание в виде 11 лет и одного месяца лишения свободы, которые он проведет в исправительной колонии особого режима.