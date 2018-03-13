Агент Стивена Сигала: Актер хотел бы проголосовать на выборах президента

Голливудский актер Стивен Сигал, получивший в 2016 году российское гражданство, хотел бы проголосовать на предстоящих выборах президента РФ, однако не сможет этого сделать.

Знаменитость будет в это время находиться в штате Аризона, далеко от российских дипломатических представительств. Об этом сообщил РИА Новости агент актера Анар Рейбанд.

"Сигал хотел бы проголосовать, но у него физически нет такой возможности", - отметил агент.

Напомним, Сигал получил российское гражданство в ноябре 2016 года.

В 2017 году Сигал прокомментировал заявления о предполагаемом вмешательстве России в выборы в США.