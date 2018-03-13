В Ханты-Мансийске стартует финальный этап Кубка IBU по биатлону

Сегодня в Ханты-Мансийске пройдет торжественная церемония открытия финального этапа Кубка IBU по биатлону. Соревнования стартуют завтра, их откроет суперспринт, передает корреспондент Накануне.RU.

Вечером на открытии в КТЦ "Югра-Классик" выступят творческие коллективы. Помимо культурной программы к зрителям с приветствием обратятся представители Международного союза биатлонистов и правительства Югры, сообщили организаторы.

Финальный этап Кубка IBU по биатлону будет состоять из шести гонок у мужчин и женщин в трех дисциплинах: суперспринт (14 марта), спринт (16 марта) и пасьют (17 марта).

Напомни, 10 и 11 марта в Увате прошел 7-й этап Кубка IBU по биатлону. После Ханты-Мансийска этап Кубка мира примет Тюмень, соревнования пройдут 22-25 марта.