Чистая прибыль ЧТПЗ по итогам года снизилась на 37%

Выручка ЧТПЗ по итогам 2017 года выросла на 17% и составила 158 млрд 257 млн рублей, а чистая прибыль компании снизилась на 37% - до 4 млрд 32 млн рублей. Группа ЧТПЗ объявила финансовые результаты по итогам прошлого года в соответствии с МСФО, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

В 2017 году объем реализации труб увеличился на 14,5% по сравнению с 2016 годом и составил около 2 млн тонн. Компания приняла участие в крупнейших трубопроводных проектах ТЭК: "Северный поток – 2", "Сила Сибири", Северо-Европейский газопровод, Ямал СПГ.

При этом выручка выросла на 17%, а валовая прибыль уменьшилась на 6% и составила 37 млрд 572 млн рублей, при этом показатель EBITDA уменьшился на 16% - до 23 639 млн рублей. При этом компания сгенерировала положительный чистый операционный денежный поток, составивший 17 млрд 885 млн рублей.

В 2017 году чистый долг компании уменьшился на 9 млрд, до 67,3 млрд рублей.

«В 2018 году Группа ЧТПЗ планирует сохранить объемы производства на уровне прошлого года. При этом в ближайшие несколько лет мы прогнозируем изменение структуры внутреннего рынка и возможное перераспределение долей за счет усиления конкуренции в сегменте труб большого диаметра и завершения ряда крупных инфраструктурных проектов. Чтобы сохранить свои позиции в условиях изменившейся конкурентной среды, компания продолжит развивать экспортное направление и осваивать производство новых видов высокомаржинальной продукции, в частности труб с Premium-резьбами", – отметил генеральный директор Группы ЧТПЗ Борис Коваленков.