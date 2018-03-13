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Новости
13.03.2018 08:29 Мск (10:29 Екб)
политика | В России
Грозят войной? Британский премьер-министр хочет приравнять отравление Скрипаля в Лондоне к военной агрессии
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Тереза Мэй, (2016) | Фото: AP

Британский премьер-министр Тереза Мэй предъявила ультиматум России. Как сообщает радио "Говорит Москва", накануне она заявила, что у российских властей есть сутки, чтобы представить развёрнутые и убедительные объяснения по поводу отравления осужденного за госизмену бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Мэй отметила, что если объяснений не последует, то Лондон расценит произошедшее как военную агрессию против Соединённого Королевства.
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Стоит отметить, что британская сторона также утверждает, что кроме бывшего полковника ГРУ и его дочери, от некого яда, который якобы был распылен в городке Солсбери, пострадало еще как минимум 20 его жителей. Один из них – 38-летний полицейский Ник Бейли. Он якобы был госпитализирован в критическом состоянии, впал в кому, но вскоре пришел в себя и дал показания.

Тереза Мэй рассказала, что британские эксперты военной научно-технической лаборатории в Портон-Дауне квалифицировали яд как боевое нервно-паралитическое вещество класса "Новичок". Политик с уверенностью заявила, что его ранее производила Россия, и, возможно, производит до сих пор.

Заявление британского премьера уже успел поддержать и госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Мы возмущены тем, что Москва, похоже, вновь демонстрирует подобное поведение: от Украины до Сирии, а теперь и в Великобритании. Россия остаётся безответственной силой, несущей нестабильность миру", — цитирует Тиллерсона "Говорит Москва".

Отметим, что МИД РФ ранее назвал обвинения в причастности к отравлению Скрипаля и его дочери провокацией, которая имеет целью подорвать доверие к России как хозяйке Чемпионата мира по футболу.

Напомним, что 4 марта британская сторона сообщила, что проживающий в Великобритании бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль доставлен в больницу города Солсбери в критическом состоянии. Вместе с ним госпитализирована и его дочь. Местная полиция сообщила, что их нашли на лавочке в торговом центре. Данные о состоянии Скрипаля в настоящий момент поступают противоречивые. По некоторым данным, бывший полковник и его дочь находятся в коме.

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13.03.2018 08:29 Мск | Иван Зуев
10:29 Екб


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Грозят войной? Британский премьер-министр хочет приравнять отравление Скрипаля в Лондоне к военной агрессии
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