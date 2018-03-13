Грозят войной? Британский премьер-министр хочет приравнять отравление Скрипаля в Лондоне к военной агрессии

Британский премьер-министр Тереза Мэй предъявила ультиматум России. Как сообщает радио "Говорит Москва", накануне она заявила, что у российских властей есть сутки, чтобы представить развёрнутые и убедительные объяснения по поводу отравления осужденного за госизмену бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Мэй отметила, что если объяснений не последует, то Лондон расценит произошедшее как военную агрессию против Соединённого Королевства.

Стоит отметить, что британская сторона также утверждает, что кроме бывшего полковника ГРУ и его дочери, от некого яда, который якобы был распылен в городке Солсбери, пострадало еще как минимум 20 его жителей. Один из них – 38-летний полицейский Ник Бейли. Он якобы был госпитализирован в критическом состоянии, впал в кому, но вскоре пришел в себя и дал показания.

Тереза Мэй рассказала, что британские эксперты военной научно-технической лаборатории в Портон-Дауне квалифицировали яд как боевое нервно-паралитическое вещество класса "Новичок". Политик с уверенностью заявила, что его ранее производила Россия, и, возможно, производит до сих пор.

Заявление британского премьера уже успел поддержать и госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Мы возмущены тем, что Москва, похоже, вновь демонстрирует подобное поведение: от Украины до Сирии, а теперь и в Великобритании. Россия остаётся безответственной силой, несущей нестабильность миру", — цитирует Тиллерсона "Говорит Москва".

Отметим, что МИД РФ ранее назвал обвинения в причастности к отравлению Скрипаля и его дочери провокацией, которая имеет целью подорвать доверие к России как хозяйке Чемпионата мира по футболу.

Напомним, что 4 марта британская сторона сообщила, что проживающий в Великобритании бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль доставлен в больницу города Солсбери в критическом состоянии. Вместе с ним госпитализирована и его дочь. Местная полиция сообщила, что их нашли на лавочке в торговом центре. Данные о состоянии Скрипаля в настоящий момент поступают противоречивые. По некоторым данным, бывший полковник и его дочь находятся в коме.