В МВД опровергли информацию о вооруженном нападении на сотрудников спецсвязи в Подмосковье

В полиции заявили, что информация о вооруженном нападении на сотрудников спецсвязи в Подмосковье с убийством двух человек не находит своего подтверждения.

"Мы не подтверждаем данную информацию", - сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Ранее некоторые СМИ распространили сведения о том, что в Ногинском районе Московской области введен план "Перехват" после нападения на сотрудников спецсвязи. При этом якобы были убиты два человека, а также похищено оружие и 7 млн руб.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в Подмосковье в припаркованной фуре были обнаружены тела троих мужчин без признаков насильственной смерти. Следственный комитет организовал проверку.