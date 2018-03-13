Зауральских родителей спросят, сколько дней учиться детям - для того, чтобы прийти к решению, пять или шесть дней будет длиться школьная неделя, педагоги при помощи опроса планируют 18 марта узнать мнение у родителей.

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"Тема пятидневной или шестидневной недели для учеников давно обсуждается в нашей школе. Однако к единому мнению так никто и не пришел. Конечно, в том и другом случае есть плюсы и минусы, которые мы планируем обсудить с педагогами и родителями на школьных референдумах и найти оптимальное решение", - поделилась с Накануне.RU Елена Жигалина, заместитель директора по учебно-воспитательной работе курганской школы №52.

В школах города, где пройдут данные опросы, рассчитывают, что родители не будут равнодушны к будущему своих детей и придут в образовательные организации, чтобы принять участие в школьных референдумах.