Россиянка Румянцева завоевала третье золото Паралимпиады

Россиянка Екатерина Румянцева завоевала третью золотую медаль на Паралимпийских играх в Пхенчхане, одержав победу в биатлонной гонке на 10 км среди стоячих спортсменок.

Еще одна российская спортсменка Анна Миленина выиграла серебро. Третье место заняла украинка Людмила Ляшенко, сообщает официальный сайт Игр.

Румянцева стала трехкратной паралимпийской чемпионкой. Ранее в Пхенчхане спортсменка завоевала золото в соревнованиях по биатлону в гонке на 6 км с раздельным стартом и в лыжной гонке на 15 км. Она является бронзовым призером чемпионата мира, а также победителем и призером этапов Кубка мира.

Миленина является пятикратной паралимпийской чемпионкой. Ранее на Играх в Корее она выиграла серебро в биатлонной гонке на 6 км и серебро в лыжной гонке на 15 км. После завоевания второго серебра в Пхенхчане она стала семикратным серебряным призером Паралимпиад и трижды бронзовым. Россиянка является 11-кратной чемпионкой мира.