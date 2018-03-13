Глава администрации свердловского губернатора встречает день рождения на работе

Сегодня, 13 марта, руководитель администрации губернатора Свердловской области Владимир Тунгусов отмечает день рождения. Ему исполняется 58 лет.

Тунгусов родился 13 марта 1960 года в Свердловске. Он работал в структуре городской администрации 20 лет (с 1996 года), успев выстроить мощную сеть взаимодействия во всех сферах городской жизни.

В мае 2016 года в рамках курса на консолидацию элит, объявленного губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, Тунгусов получил приглашение перейти в областную команду и принял его.

Как сообщил Накануне.RU глава департамента информационной политики губернатора Александр Иванов, сегодняшний день Владимир Тунгусов проведет на рабочем месте.

Накануне.RU присоединяется к поздравлениям в адрес Владимира Георгиевича.