В Челябинской области выбирают имя талисману юниорского чемпионата мира по хоккею

На Южном Урале выбирают имя талисману юниорского чемпионата мира по хоккею, сообщили Накануне.RU в оргкомитете.

Напомним, талисманом чемпионата стал бурый мишка.

На первом этапе конкурса было предложено более 200 вариантов имен для плюшевого талисмана. Во второй этап голосования прошли 10 имен: Умка, Пушистик, Уралец, Белоус, Валера, Тимошка, Магнит, Макар, Чемпик, Чема.

В настоящий момент в голосовании приняли участие почти 5 тысяч человек. У южноуральцев еще есть шанс проголосовать до 16 марта в группе чемпионата ВКонтакте.

Автор имени, получившего наибольшее количество голосов, получит билеты на финал чемпионата.

Напомним, чемпионат мира по хоккею среди юниорских команд пройдет в Челябинске и Магнитогорске с 19 по 29 апреля.