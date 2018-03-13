Посольство РФ в США напомнило Западу о Пауэлле, "трясущем пробиркой"

В посольстве России в Вашингтоне заявили, что у Великобритании и США нет доказательств причастности России к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

"Бездоказательные обвинения России во всех грехах продолжают множиться. Сегодня вброшен очередной фейк-ньюс о якобы российском следе в трагических событиях в Великобритании. Когда же здесь научатся сначала проверять факты, а потом осуждать? На сегодняшний день нет ни одного доказательства правоты британских, а теперь и американских властей", - сообщается в заявлении посольства, опубликованном в Facebook.

В дипведомстве вспомнили экс-госсекретаря США Колина Пауэлла и его выступление в Совете безопасности ООН в 2003 году, на котором он продемонстрировал пробирку, якобы содержащую образцы иракского химического оружия, доказывая тем самым необходимость проведения военной операции в Ираке. Позднее после свержения правительства Саддама Хусейна никакого оружия массового уничтожения в стране найдено не было.

"Неужели здесь уже забыт образ Колина Пауэлла, трясущего пробиркой с белым порошком в зале СБ ООН? Когда порядочность вернется в политическую жизнь Вашингтона?", - спросили в посольстве.

Ранее премьер Британии Тереза Мэй заявила, что к отравлению нервно-паралитическим веществом работавшего на британскую разведку Скрипаля "с высокой степенью вероятности" причастно российское государство. Она дала России срок до вечера вторника на предоставление подробных объяснений, в противном случае пообещав ввести в отношении РФ "серьезные меры". Позже к обвинениям присоединился государственный секретарь США Рекс Тиллерсон.

Как ранее сообщало Накануне.RU, итогом высказанных Мэй обвинений в адрес Москвы о якобы причастности российских властей к отравлению Сергея Скрипаля может стать разрыв дипломатических отношений между двумя странами.