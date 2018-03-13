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Обезопасились. Екатеринбургскую телебашню обтянули монтажной сеткой
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телебашня, монтажная сетка (2018) | Фото: Типичный Екатеринбург

Екатеринбургскую телебашню начали подготавливать к демонтажу. Уральцы заметили, что телебашню начинают обтягивать монтажной сеткой, которая будет служить защитой от осколков при сносе. Фотография появилась в группе "Типичный Екатеринбург" в социальной сети, передаёт корреспондент Накануне.RU.
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Под фотографией появилось большое количество комментариев, кто-то прощается с башней, кто-то интересуется датой и временем сноса, а кто-то и вовсе не верит, что эта сетка способна защитить людей от осколков. Отметим, что многие жители Екатеринбурга после подготовительного внутри телебашни писали, что осколки летели прямо в них.

телебашня, монтажная сетка(2018)|Фото: Типичный Екатеринбург

"Спасибо вам, "здравомыслящие" за то, что уничтожаете всё, что многим очень дорого", - пишет один из пользователей.

УГМК планирует на месте телебашни возвести ледовую арену. Заниматься сносом долгостроя будет магнитогорское АО "Работы взрывные специальные". Свердловские власти утверждали, что объект портит имидж города, принимающего ЧМ-2018. В компании заявили, что телебашню "не спасут никакие митинги", и пообещали оповестить екатеринбуржцев о ее сносе за пять дней.

Общественники Екатеринбурга подали заявление на включение недостроенной телебашни в реестр памятников истории и культуры.

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13.03.2018 07:54 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
09:54 Екб


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Обезопасились. Екатеринбургскую телебашню обтянули монтажной сеткой
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