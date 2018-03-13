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Цель войти в "клуб 80+" может стать демографической ловушкой для России В послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин поставил цель войти к 2030 году в "клуб 80+", т.е. в число стран со средней ожидаемой продолжительностью жизни не менее 80 лет. Достижима ли эта цель и какие последствия для демографии страны это будет иметь? Об этом – в материале Накануне.RU.
13.03.2018
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Маргарита Нифонтова: Вцепиться бы кому-нибудь в горло! Последние месяца три Госдуму сотрясали скандалы, связанные с принятием и непринятием федерального закона, получившего в народе наречение – о контактной "притравке" собак. Ну, имеется в виду, способ подготовки охотничьих собак – с возможностью кусать дикого зверя или без этой возможности. Казалось бы, пустяшный вопрос, который касается полумиллиона человек. Но именно на этом с первого взгляда незначительном проекте закона проступило истинное лицо устройства российского законодательства.  
13.03.2018
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Новости
13.03.2018 07:46 Мск (09:46 Екб)
экономика | Ямало-Ненецкий АО
Минприроды отказалось дать НОВАТЭКу монополию на ямальский газ
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Ямал-СПГ, макет, Новатэк, танкер (2015) | Фото: Накануне.RU

Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон направил в Минприроды предложения по ускоренному развитию добычи в Арктике. В числе мер - повышение коэффициента к вычетам, определение ресурсной базы для СПГ-проектов на Ямале и Гыдане из целевого уровня производства в 100 млн т в год. Наконец, Михельсон попросил законодательно закрепить спецмеханизм предоставления участков для разведки и добычи компаниям, выпускающим СПГ на существующих и планируемых мощностях в ЯНАО. А при проведении аукционов на арктические участки в регионе включать обязательство по сжижению газа.
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Сжижением газа в Арктике занимается только НОВАТЭК. Он реализует два СПГ-проекта — "Ямал СПГ" мощностью 16,5 млн т (первая линия запущена в 2017 г.) и "Арктик СПГ" мощностью почти 20 млн т (планируется запустить в 2023 году с выходом на полную мощность к 2026 году). К 2030 г. компания планирует довести выпуск СПГ до 70 млн т, что сделает НОВАТЭК крупнейшим в мире производителем.

Ямал СПГ, Сабетта(2017)|Фото: правительство.янао.рф

Минприроды согласилось внести изменения в Налоговый кодекс, повышающие коэффициент к расходам на поиски, оценку и разведку для новых морских месторождений до 3,5. Вместе с тем Минприроды указывает, что ресурсная база НОВАТЭКа на Ямале и Гыдане (с учетом полученных в 2017 г. месторождений) составляет по C1+C2 3,4 трлн кубометров, что позволяет выпускать 101,7 млн тонн СПГ. В нераспределенном фонде, отмечают в Минприроды, остаются участки с ресурсами по С3+D около 3 трлн кубометров. В 2016 г. министерство по просьбе НОВАТЭКа приостановило их лицензирование.

Идею о законодательном закреплении права на участки в ЯНАО за производителями СПГ Минприроды не поддержало, так как вариант НОВАТЭКа негативно влияет на конкуренцию, и связывать себя подобным законом в Минприроды не видят смысла, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на собеседников. Также государство теряет возможность прописать в условиях торгов, например, социальные обязательства. В своем письме Минприроды указывает, что утвержденный правительством порядок аукционов уже включает условие о направлении добытого в ЯНАО газа для сжижения и учитывает наличие лицензий на Ямале и Гыдане под СПГ. У НОВАТЭКа и так нет конкурентов, компания все равно получит участки.

Другие новости по темам: Леонид Михельсон, НОВАТЭК, СПГ, сжиженный газ
13.03.2018 07:46 Мск | Салехард | информационная служба Накануне.RU
09:46 Екб


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Минприроды отказалось дать НОВАТЭКу монополию на ямальский газ
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