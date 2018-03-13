Минприроды отказалось дать НОВАТЭКу монополию на ямальский газ

Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон направил в Минприроды предложения по ускоренному развитию добычи в Арктике. В числе мер - повышение коэффициента к вычетам, определение ресурсной базы для СПГ-проектов на Ямале и Гыдане из целевого уровня производства в 100 млн т в год. Наконец, Михельсон попросил законодательно закрепить спецмеханизм предоставления участков для разведки и добычи компаниям, выпускающим СПГ на существующих и планируемых мощностях в ЯНАО. А при проведении аукционов на арктические участки в регионе включать обязательство по сжижению газа.

Сжижением газа в Арктике занимается только НОВАТЭК. Он реализует два СПГ-проекта — "Ямал СПГ" мощностью 16,5 млн т (первая линия запущена в 2017 г.) и "Арктик СПГ" мощностью почти 20 млн т (планируется запустить в 2023 году с выходом на полную мощность к 2026 году). К 2030 г. компания планирует довести выпуск СПГ до 70 млн т, что сделает НОВАТЭК крупнейшим в мире производителем.

Минприроды согласилось внести изменения в Налоговый кодекс, повышающие коэффициент к расходам на поиски, оценку и разведку для новых морских месторождений до 3,5. Вместе с тем Минприроды указывает, что ресурсная база НОВАТЭКа на Ямале и Гыдане (с учетом полученных в 2017 г. месторождений) составляет по C1+C2 3,4 трлн кубометров, что позволяет выпускать 101,7 млн тонн СПГ. В нераспределенном фонде, отмечают в Минприроды, остаются участки с ресурсами по С3+D около 3 трлн кубометров. В 2016 г. министерство по просьбе НОВАТЭКа приостановило их лицензирование.

Идею о законодательном закреплении права на участки в ЯНАО за производителями СПГ Минприроды не поддержало, так как вариант НОВАТЭКа негативно влияет на конкуренцию, и связывать себя подобным законом в Минприроды не видят смысла, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на собеседников. Также государство теряет возможность прописать в условиях торгов, например, социальные обязательства. В своем письме Минприроды указывает, что утвержденный правительством порядок аукционов уже включает условие о направлении добытого в ЯНАО газа для сжижения и учитывает наличие лицензий на Ямале и Гыдане под СПГ. У НОВАТЭКа и так нет конкурентов, компания все равно получит участки.