Найден пермяк, который протаранил "скорую" и скрылся с места аварии

В Перми возбуждено уголовное дело из-за аварии с участием "скорой", в результате которой пострадали шесть человек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевой полиции.
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Напомним, авария произошла в 4.20 12 марта. На перекрестке Крисанова и Ленина столкнулись "Лада веста" и "ГАЗель" "скорой помощи", на борту которой была пациентка. Пострадали шесть человек: врач, фельдшер, водитель и пациентка, госпитализируемая бригадой с вызова, а также два человека, ехавших в легковушке. Водитель отечественной машины скрылся с места аварии.