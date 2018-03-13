Еврокомиссия встала на сторону Украины в споре с "Газпромом"

Еврокомиссия призвала "Газпром" выполнить требования Стокгольмского арбитражного суда и начать прямые поставки газа Украине. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Федерика Могерини заявила о готовности возобновить трехсторонние переговоры в этом отношении

"Газпром" должен выполнять договорные обязательства", - сказала она.



Однако министр энергетики России Александр Новак ранее заявил, что трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и Евросоюзом не планируется. "Все судебные разбирательства идут на основе контрактов и взаимоотношений между коммерческими организациями, то есть между "Газпромом" и "Нафтогазом". И все эти вопросы должны регулироваться между компаниями", — приводит его слова РБК.

Как ранее сообщало Накануне.RU, "Газпром" подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража по делу о поставке газа. После решения суда компания запустила процедуру расторжения контрактов на поставку и транзит газа.