Прощание с Олегом Табаковым пройдет в Московском художественном театре имени Чехова

Прощание с народным артистом СССР Олегом Табаковым пройдет в Московском художественном театре имени Чехова 15 марта. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на сайте театра.

Время начала церемонии будет объявлено дополнительно. Похороны состоятся в тот же день на Новодевичьем кладбище.

"С 12 по 15 марта в МХТ объявляется траур. Спектакли, которые должны были состояться в эти дни, отменяются. Информацию о возврате билетов можно получить по телефонам +7 (495) 646-3-646 и +7 (495) 692-67-48", - говорится в сообщении театра.

Как сообщало Накануне.RU, актер, режиссер, художественный руководитель МХТ им. А.П. Чехова Олег Табаков скончался в понедельник в московской больнице на 83-м году жизни.