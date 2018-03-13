Зарплаты российских чиновников могут уравнять

Зарплаты госслужащих в министерствах и ведомствах могут быть унифицированы – идея обсуждается в правительстве и администрации президента, заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов.

Вопрос, по его словам, должен быть проработан при подготовке указа президента о системе органов исполнительной власти. Он всегда подписывается после инаугурации, "наша ответственность в эти несколько недель отработать с администрацией президента, чтобы это [унификация зарплат] заработало", сказал Шувалов.

Идею продвигает министр экономического развития Максим Орешкин, сказал Шувалов. Унифицировать зарплаты чиновников нужно в том числе для того, "чтобы люди не думали о потерях в заработке при переходе из одного ведомства в другое", пояснил он. Зарплаты госслужащих одной и той же категории могут различаться в 2–3 раза, говорила в январе председатель Счетной палаты Татьяна Голикова. Разброс между разными министерствами и службами может быть огромным, подтверждают данные Росстата. Например, сотрудники Росреестра в 2017 году в среднем получали 134 тыс. руб. в месяц, а Федеральной службы судебных приставов – 90 тыс. руб., Минтруда – чуть меньше 100 тыс. руб., а Федерального казначейства – 160 тыс. руб. Почти 33% федеральных чиновников получали больше 100 тыс. руб., у 11% в тех же ведомствах она была меньше 75 тыс. руб., следует из данных Росстата за 2017 год.

В регионах у работников федеральных ведомств разброс больше – от 30 тыс. до 70 тыс. руб. (данные за 2016 год). Сотрудники младшего звена получают очень мало, поэтому на госслужбе большая текучка, говорит федеральный чиновник: как только человек хоть немного обрастает связями и получает хорошее предложение о другой работе, он сразу уходит. Немногих удается мотивировать, чтобы они оставались на госслужбе и дожидались повышения, отмечает он.

Выровнять зарплаты по верхней планке нужно и по министерствам, службам и территориальным органам, а также внутри них, говорит чиновник. Для этого необходимо оптимизировать их работу, продолжает он: отказаться от лишних дублирующих функций и трат ведомств, перейти на современные технологии управления, когда чиновник может выполнять те же задачи, только быстрее, автоматизировать труд. Но реализовать идею будет сложно, предупреждает другой чиновник. Сейчас по закону о госслужбе зарплата чиновника состоит из оклада, в том числе за должность и классный чин, а также ежемесячных дополнительных выплат. Но порядок этих выплат определяет по-своему руководитель каждого ведомства. И как выработать единую систему премирования, не ясно, говорит чиновник, нельзя платить одинаковую сумму замминистра и начальникам департаментов разных служб – у каждого разная ответственность и цена принимаемых ими решений. Сейчас система в целом обеспечивает схожий размер гарантированной части зарплаты чиновников одинаковых должностей с одинаковой квалификацией и в равных по статусу ведомствах, отмечает представитель Минтруда.

Сейчас перераспределять свободные деньги фонда оплаты труда между чиновниками могут не все ведомства, а лишь те, где вакантные места не превышают 10% от установленного максимума (такая норма действовала в бюджетах 2015–2017 гг.). По данным Росстата, в 2017 году более 10% вакантных мест было в МЧС, Россотрудничестве, Росгвардии, ФАС, Ростехнадзоре, Федеральном агентстве научных организаций и др. Минфин предлагал отказаться от этого правила. А также обязать ведомства направить в правительственную комиссию по административной реформе предложения об оптимизации структур для сокращения числа чиновников. Комиссия скорректирует предельное число сотрудников и фонд оплаты труда в ведомствах, лишние деньги пойдут на увеличение премий. Проект указа направлен в правительство, говорит представитель Минфина, предложения же об унификации зарплат в министерство не поступали.

Оплата труда чиновников разных ведомств должна быть одинаковой, поддерживает идею проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов, во всем мире действуют единые оклады по должности и группе должностей. На уровень надбавки влияют многие факторы, например стаж, доступ к гостайне, владение иностранными языками, объясняет он, так что зарплата из-за премий может увеличиваться в 2–3 раза. Сейчас базовая часть зарплаты в отдельных ведомствах может быть около 30%, рассказывает директор Института государственного и муниципального управления ВШЭ Андрей Клименко. Премиальные фонды должны быть рассчитаны одинаково, уверен Сафонов, например, введено ограничение, что любой чиновник может получить шесть окладов в виде премии, а сама премия не может превышать зарплату. Нужно увеличить основную часть зарплаты до 60–70% от общей суммы выплат, согласен Клименко, а остальное выплачивать в виде надбавки, которая будет привязана к эффективности работника.

Дополнительных расходов реформа вряд ли потребует, считает Сафонов, речь идет о перераспределении имеющегося фонда оплаты труда внутри сложившейся структуры госаппарата. Унификация не означает, что кто-то из госслужащих потеряет в зарплате, в фонде оплаты труда есть возможности для маневра, например за счет сокращения числа свободных ставок, согласен Клименко, пишет газета "Ведомости".