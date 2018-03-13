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от издателя  |  комментариев: 17


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Турнир "Большой шлем" в Екатеринбурге посетит президент Международной федерации дзюдо
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(2004) |

Президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер посетит турнир серии "Большой шлем", который пройдет в Екатеринбурге 17-18 марта.
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Как сообщает Накануне.RU, австриец с румынскими корнями возглавил федерацию в 2007 году, до этого он семь лет руководил Европейским союзом дзюдо. Также соревнования в Екатеринбурге посетят президент федерации дзюдо России Василий Анисимов, президент Европейского союза дзюдо Сергей Соловейчик, президент Международного фонда дзюдо Аркадий Ротенберг, а также руководители Федераций дзюдо стран-участниц "Большого шлема".

На татами ДИВСа 14 комплектов наград разыграют 320 дзюдоистов из 34 стран мира. Среди них - Ксения Чибисова, которая на турнире будет представлять наш регион. Опытная спортсменка, выступающая в весовой категории свыше 78 кг, многократная призерка российских чемпионатов, серебряный призер командного чемпионата Европы, участница Олимпийских Игр в Рио де Жанейро, где в квалификации она уступила будущей вице-чемпионке Олимпиады кубинке Идалис Ортис.

Всего же сборную России на международном турнире "Большой шлем" представят 56 спортсменов. Сейчас вся российская сборная находится на тренировочных сборах в Адлере, в Екатеринбург спортсмены прилетят в среду вечером. 16 марта в отеле "Хаятт" во время жеребьевки станут известны их соперники.

В субботу 17 марта станут известны обладатели наград в мужских категориях 60, 66 и 73 кг, и в женских – 48, 52, 57 и 63 кг. Во второй день состязаний будут названы имена победителей и призеров в весовых категориях 81, 90, 100 и свыше 100 кг у дзюдоистов и 70, 78 и свыше 78 кг – у дзюдоисток. Ежедневно предварительные поединки будут начинаться в 10 утра, финальные – в 17 часов.

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13.03.2018 05:12 Мск | Денис Линов
07:12 Екб


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Турнир "Большой шлем" в Екатеринбурге посетит президент Международной федерации дзюдо
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