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После жалобы уральского бизнесмена на воспрепятствование предпринимательству заведено уголовное дело
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уголовное дело (2016) | Фото: yaostrov.ru

На Урале по итогам проверки жалобы предпринимателя заведено уголовное дело.
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Как сообщили Накануне.RU в управлении Генпрокуратуры в Уральском ФО, в ходе состоявшегося 9 января Всероссийского дня приема предпринимателей в управление обратился житель Кизильского района Челябинской области, сообщивший о факте воспрепятствования законной предпринимательской деятельности.

Как показала проверка, в начале 2017 года индивидуальному предпринимателю, который занимается пастбищной аквакультурой, на основании договора был предоставлен в пользование рыбоводный участок – водохранилище на территории Кизильского муниципального района.

Однако реализовать намеченные планы бизнесмену не удалось из-за неправомерного вмешательства в его деятельность должностного лица, по решению которого был осуществлен спуск воды из водоема путем открытия донного шлюза.

По данному факту было заведено уголовное дело. Кроме того, на администрацию Кизильского района возложены обязанности по проведению текущего ремонта и технического обслуживания гидротехнического сооружения, а также оформления декларации безопасности объекта.

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После жалобы уральского бизнесмена на воспрепятствование предпринимательству заведено уголовное дело
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