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от издателя  |  комментариев: 17


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Новости
13.03.2018 03:29 Мск (05:29 Екб)
культура | Приволжский ФО
В "Современнике" прокомментировали скандал с матерящимся Ефремовым
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Михаил Ефремов (2017) | Фото:СТС

Театр "Современник" выпустил официальное заявление по поводу скандала на спектакле в Самаре, в котором замешан известный актер Михаил Ефремов.

"В Самаре мы играли два дня. В первый день — "Не становись чужим", а на следующий — "Пять вечеров". Никаких претензий ни в соцсетях, ни у журналистов ко второму спектаклю не было. Он прошел идеально, я сам читал хорошие отзывы зрителей", - прокомментировал директор театра Игорь Попов. По его словам, главная ошибка - "везти на гастроли новый, еще не до конца вставший на ноги спектакль". "К тому же эта конкретная постановка требует серьезной подготовки зрителя, предварительной работы с публикой, в ходе которой было бы объяснено, какого рода произведение им предстоит увидеть. Это, судя по всему, не было сделано ни пиар-службой театра, ни сотрудниками принимающей нас на гастролях компании", — отметил Попов.

Как сообщало Накануне.RU, ранее выходку Ефремова прокомментировал министр культуры Самарской области Сергей Филиппов.

Напомним, актер московского театра "Современник" Михаил Ефремов устроил скандал во время спектакля по пьесе Гарольда Пинтера "Не становись чужим" в Самарском театре драмы: опоздал на сцену на полчаса, путал текст и матерился на зрителей.

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13.03.2018 03:29 Мск | Денис Линов
05:29 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 10.03.2018 11:29 Мск
Самарский минкульт призвал руководство театра "Современник" извиниться за выходку пьяного актера Михаила Ефремова

Ранее 09.03.2018 22:32 Мск
Актер "Современника" Михаил Ефремов устроил скандал в самарском театре








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В "Современнике" прокомментировали скандал с матерящимся Ефремовым
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