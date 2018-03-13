В "Современнике" прокомментировали скандал с матерящимся Ефремовым

Театр "Современник" выпустил официальное заявление по поводу скандала на спектакле в Самаре, в котором замешан известный актер Михаил Ефремов.

"В Самаре мы играли два дня. В первый день — "Не становись чужим", а на следующий — "Пять вечеров". Никаких претензий ни в соцсетях, ни у журналистов ко второму спектаклю не было. Он прошел идеально, я сам читал хорошие отзывы зрителей", - прокомментировал директор театра Игорь Попов. По его словам, главная ошибка - "везти на гастроли новый, еще не до конца вставший на ноги спектакль". "К тому же эта конкретная постановка требует серьезной подготовки зрителя, предварительной работы с публикой, в ходе которой было бы объяснено, какого рода произведение им предстоит увидеть. Это, судя по всему, не было сделано ни пиар-службой театра, ни сотрудниками принимающей нас на гастролях компании", — отметил Попов.

Как сообщало Накануне.RU, ранее выходку Ефремова прокомментировал министр культуры Самарской области Сергей Филиппов.

Напомним, актер московского театра "Современник" Михаил Ефремов устроил скандал во время спектакля по пьесе Гарольда Пинтера "Не становись чужим" в Самарском театре драмы: опоздал на сцену на полчаса, путал текст и матерился на зрителей.