Собчак: Путин - не мой крестный отец

Кандидат в президенты России Ксения Собчак не подтвердила информацию о том, что российский лидер Владимир Путин является ее крестным отцом.

Журналистка дала интервью радиостанции "Эхо Москвы". "На самом деле, я клянусь, для меня крещение в 12 лет не было каким-то запоминающим событием… Для меня это были история, что мама за лишние три жвачки попросила меня приехать в определенное время постоять три часа в церкви. Это была ее большая мечта, чтобы меня крестили… В тот момент жизни я не была религиозным человеком. Там был, в том числе Владимир Путин, но, насколько говорит моя мама, он не был моим крестным отцом", — сказала Собчак.

По словам кандидата в президенты, она спросила у своей матери, кто был ее крестным отцом, только потому, что "всплыли фотографии из храма и люди начали спрашивать".

"Я никогда этого не обсуждала, ни с каким Путиным. То, что сегодня я знаю, что он не мой крестный, и я честно правда ничего не помню из тех событий, кроме того, что я была в бархатном фиолетовом платье", — сказала Собчак.

Она отметила, что у нее нет никаких личных контактов с Путиным.