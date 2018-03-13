СМИ: Макрон присоединился к Мэй, чтобы ответить на "агрессивное поведение" России

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили "агрессивное поведение" России.

Политики пришли к выводу, что необходимо реагировать совместно с союзниками. "Премьер-министр поговорила с президентом Франции Макроном и рассказала ему о последних новостях в связи с ситуацией вокруг инцидента в Солсбери 4 марта. Она рассказала о заключении, к которому пришло правительство, о том, что с высокой степенью вероятности Россия ответственна за действия против Сергея и Юлии Скрипалей", — говорится в сообщении представителя офиса Мэй. Он отметил, что на "агрессивное поведение" России важна общая реакция союзных стран.

Между тем глава МВД Британии проведет экстренное совещание из-за отравления Скрипаля, сообщает РИА "Новости".

Как ранее сообщало Накануне.RU, итогом высказанных премьер-министром Великобритании Терезой Мэй обвинений в адрес Москвы о якобы причастности российских властей к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля может стать разрыв дипломатических отношений между двумя странами.