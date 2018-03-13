Хейли: Вашингтон готов вновь нанести удар по Сирии

Вашингтон готовы нанести очередной удар по Сирии, если ООН окажется неспособна добиться прекращения огня в районе Восточная Гута под Дамаском.

Об этом сообщила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли на заседании Совбеза ООН. Незадолго до этого американская делегация распространила проект резолюции с требованием прекратить военные операции в Дамаске и его пригороде.

Хейли выразила поддержку усилиям ООН по оказанию гуманитарной помощи жителям Сирии, а также политическому процессу под эгидой всемирной организации в Женеве. При этом постпред вынесла предупреждение странам, которые стремятся "навязать свою волю путем совершения химических атак и нечеловеческих страданий".

Напомним, в апреле 2017 года по приказу Трампа американскими ракетами была уничтожена авиабаза сирийских ВВС