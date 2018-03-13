Украина насчитала российским авиакомпаниям $209 млн за полеты в Крым

Украина с 2015 года насчитала российским авиакомпаниям штрафы на $209 млн за полеты в Крым.

Для взыскания штрафов Госавиаслужба обращается в украинские суды, после чего иски будут направлены в международные инстанции. По мнению украинской стороны, среди нарушителей - "Аэрофлот", "Уральские авиалинии", "Саратовские авиалинии", "ЮТэйр", "Россия", "Нордавиа", "Глобус", "Ред вингс","Вим Авиа", "Ямал" и другие.

В 2016 году украинская Госавиаслужба оштрафовала российские авиакомпании на $27 млн. За каждое нарушение применялись санкции на $5,2 тыс. В сентябре 2017 года Киев заявил, что российским авиаперевозчикам выписаны 20 тыс. штрафов на $103 млн., сообщает Lenta.ru.

Напомним, в ноябре 2015 года Киев объявил о введении запрета на транзитные полеты российских авиакомпаний через воздушное пространство страны.