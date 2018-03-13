США: Блокировка "Северного потока-2" на политику России не повлияет

Блокировка газопровода "Северный поток — 2" никак не повлияет на политику России на международной арене.

Такое заявление сделала заместитель помощника госсекретаря США Сандра Оудкирк на Атлантическом совете. "Я думаю, каждый понимает, как и администрация США, что блокировкой "Северного потока" мы не будем стремиться изменить поведение России. Но можно [таким образом] поддержать Украину в ее стремлении к европейскому будущему", — сказала Оудрик.

Представитель Госдепа напомнила, что проект газопровода заключается в создании нового трубопровода и инфраструктуры взамен прежних, оставшихся от Советского союза, но транзит газа будет идти в обход Украины. "Я думаю, что это не хорошо, администрация уверена, что это не хорошо", — отметила зампомощника, сообщает РБК.

Как ранее сообщало Накануне.RU, главы парламентов Литвы, Латвии и Польши подписали обращение по "Северному потоку - 2". Они попросили парламенты европейских государств активно вступить в дискуссию, от которой зависит сохранность прозрачного энергетического рынка ЕС.

Согласно плану, ​"Северный поток-2" должен пройти по дну Балтийского моря. Этот газопровод будет способен прокачивать 55 млрд куб. м газа ежегодно. Проект оценивается в €9,5 млрд.