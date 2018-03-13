Лондон и Москва могут разорвать дипотношения

Итогом высказанных премьер-министром Великобритании Терезой Мэй обвинений в адрес Москвы о якобы причастности российских властей к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля может стать разрыв дипломатических отношений между двумя странами.

Об этом сообщил сенатор Игорь Морозов. По его словам, "прецедентов подобного политического давления и шантажа немного, и все они заканчивались одним — разрывом дипотношений или их ограничением в виде отзыва послов".

Сенатор не исключил, что к отзыву посла может прибегнуть как Россия, так и Великобритания.

По словам Морозова, "британцы должны знать, что натолкнутся на очень жесткий ответ со стороны России. Наша позиция будет сдержанной, адекватной, но жесткой. Мы посмотрим, какой будет ход со стороны Лондона, и адекватно ответим на этот вызов", — заявил Морозов, сообщает РИА "Новости".

Как ранее сообщало Накануне.RU, работающим в Великобритании российским журналистам начали поступать угрозы.

Напомним, проживающий в Великобритании бывший военный, осуждённый в России за госизмену, мог быть отравлен неизвестным ядом. Он почувствовал себя плохо в торговом центре британского Солсбери и был госпитализирован. Вместе с ним в больницу увезли его дочь.