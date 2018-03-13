СКР по Свердловской области: "При спасении жизни детей не может быть и речи о бездействии или промедлении"

Наркотики, к сожалению, уже давно стали неотъемлемой частью современного общества. Они уносят жизни тысяч людей, из-за них ломаются судьбы, разрушаются семьи. Борьба с этим злом - одно из приоритетных направлений деятельности правоохранительных органов нашей страны, в том числе, и Следственного комитета России. О том, как следователи СКР борются с наркопреступностью, наш сегодняшний разговор с руководителем первого отдела процессуального контроля СУ СК России по Свердловской области полковником юстиции Ринатом Сагдеевым.

Вопрос: Ринат Минахматович, насколько известно, в большинстве случаев преступления в сфере незаконного оборота наркотиков относятся к компетенции органов полиции. Какую роль в борьбе с наркопреступностью играют органы Следственного комитета?

Ринат Сагдеев: В соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодательством, к подследственности органов СКР относятся уголовные дела о тяжких и особо тяжких преступлениях, совершенных несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних. Что это значит применительно к сфере незаконного оборота наркотиков? А то, что все преступления, связанные с нелегальным приобретением, хранением или сбытом наркотических средств, за которые Уголовным кодексом РФ предусмотрено наказание свыше пяти лет лишения свободы и к которым причастны несовершеннолетние, относятся к нашей подследственности. То есть расследованием такого рода деяний занимаются следователи СКР.

Вопрос: Насколько часто совершаются такие преступления подростками в нашем регионе?

Ринат Сагдеев: Судить об этом можно по статистике. В частности, в 2017 году следователями СКР было возбуждено 102 уголовных дела о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков, фигурантами по которым являлись несовершеннолетние. В производстве наших следователей, с учетом ранее возбужденных уголовных дел, в 2017 году находилось 157 дел данной категории. В суд мы направили 92 уголовных дела в отношении 107 обвиняемых. Образно говоря, фактически перед судом предстали ученики трех полноценных классов - подростки, которые, к сожалению, начали свою взрослую жизнь с совершения преступлений...

Вопрос: Какие наркопреступления чаще всего совершаются подростками и по какой причине?

Ринат Сагдеев: В большинстве случаев, это преступления, связанные с незаконным приобретением и хранением наркотических средств (статья 228 УК РФ), а также с нелегальным сбытом наркотиков (статья 228.1 УК РФ). Ответственность за оба этих преступления предусмотрена весьма суровая. Так, незаконное приобретение и хранение наркотиков в особо крупном размере наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет, а за сбыт наркотиков в особо крупном размере можно лишиться свободы на срок от 15 до 20 лет. К сожалению, не всегда подростки осознают всю степень ответственности, и по тем или иным причинам решаются на такие преступления. Почему они это делают? Кем-то движет обыкновенное любопытство, кем-то - желание показать себя перед сверстниками этаким опытным "драгдилером", кем-то - стремление получить "легкие деньги". Но финал таких недетских игр почти всегда одинаков: возбуждение уголовного дела, помещение юного злоумышленника под стражу, вынесение в отношении него сурового приговора и, как результат, сломанная судьба...

Вопрос: А кто из несовершеннолетних - юноши или девушки - чаще всего вовлечен в незаконный оборот наркотиков?

Ринат Сагдеев: Безусловно, такой анализ мы тоже проводим, и он показывает, что подавляющее большинство привлекаемых к ответственности за данные деяния - это юноши. Так, по итогам одного из предшествующих годичных периодов мы подсчитали, что из 210 обвиняемых по уголовным делам о наркотиках было только три девушки. Говорит это не только о том, что молодые люди наиболее склонны к такого рода авантюрным поступкам, как совершение преступление ради наживы, но и о том, что именно среди юношей надо проводить более тщательную работу профилактического характера, своевременно разъяснять им ответственность за наркопреступления.

Вопрос: Ваши следователи могут проводить такого рода профилактические мероприятия?

Ринат Сагдеев: Да, и мы этим занимаемся на системной основе. По итогам расследования уголовных дел следователями СКР в обязательном порядке вносятся представления в адрес уполномоченных должностных лиц с целью устранения обстоятельств, способствовавших совершению того или иного преступления. Нами, в частности, инициируется принятие мер реабилитационного характера к подросткам, страдающим наркотической зависимостью; поднимаются вопросы о лишении нерадивых родителей родительских прав, а также о помещении подростков в специализированные учреждения. По нашему мнению, почвой для совершения подростками преступлений данной категории является то, что дети зачастую предоставлены сами себе, они не контролируются ни родителями (они либо просто не следят за детьми, либо чрезмерно заняты на работе), ни сотрудниками образовательных учреждений, в которых подростки обучаются.

Вопрос: Но согласитесь, ведь не всегда те подростки, которые вовлекаются в незаконный оборот наркотиков, - выходцы из неблагополучных семей. Нередко в их числе оказываются и дети вполне приличных родителей.

Ринат Сагдеев: Такие случаи, безусловно, тоже бывают. Разумеется, проблема употребления наркотиков (в том числе, так называемых "курительных смесей" или "спайсов") не является свойственной только для детей из неблагополучных семей. В последнее время все больше учащихся престижных школ также вовлекаются в употребление одурманивающих веществ. Указанное обстоятельство обусловлено тем, что наркосбытчики, прежде всего, заинтересованы в получении высокого дохода, поэтому они и ориентируются на те образовательные учреждения, где учатся подростки, родители которых выделяют своим детям достаточные карманные деньги. Взять хотя бы ряд уголовных дел, возбужденных нами по наркотикам уже в текущем году. Из семи подростков, попавшихся на незаконном обороте наркотиков в первые два месяца 2018 года, шестеро являлись учащимися техникума, колледжа, лицея, гимназии и средней общеобразовательной школы. Всем этим парням по 16-17 лет, никто из них ранее не был судим и, конечно, не помышлял о том, чтобы оказаться, образно выражаясь, за решеткой. Не думаю, что такой судьбы желали этим ребятам и их родители, и педагоги. Но, к сожалению, случилось то, что случилось, и сейчас подросткам предстоит нести ответственность за содеянное.

Вопрос: Случаи передозировки и последующего смертельного исхода - это, наверное, самые страшные последствия употребления наркотиков. Насколько эти инциденты часты среди подростков в нашем регионе?

Ринат Сагдеев: Некоторое время назад на заседании Общественного совета при нашем следственном управлении главный внештатный специалист-нарколог Министерства здравоохранения Свердловской области Олег Забродин отметил, что Свердловской области удалось избежать всплеска смертей граждан в результате употребления "спайсов", и произошло это благодаря отлаженной работе Центра острых отравлений, а также скорой медицинской службы. Тем не менее, по моему мнению, даже несмотря на то, что в этом отношении ситуация в нашей области обнадеживающая, повода для самоуспокоения ни правоохранители, ни медицинские работники не видят. Ведь, к сожалению, для некоторых подростков наркотики становятся способом ухода от возникающих у них проблем дома и в школе. Поэтому мы всегда должны быть начеку, выявлять на раннем этапе лиц, склонных к употреблению наркотиков, и проводить с ними необходимую профилактическую работу. А тем, кому уже требуется компетентная медицинская помощь, оказывать ее своевременно и в полном объеме. При спасении жизни детей не может быть и речи о бездействии или промедлении.

Вопрос: Ни для кого ни секрет, что сегодня многие наркопреступления совершаются при помощи глобальной сети Интернет: "драгдилеры" через сеть находят покупателей, договариваются с ними о месте, в котором будет "закладка", оговаривают способы оплаты за "товар". Как вы боретесь с преступностью в этом виртуальном пространстве?

Ринат Сагдеев: Работа по выявлению и блокированию Интернет-сайтов, на которых размещается реклама наркотических средств и психотропных веществ, - это прерогатива оперативных подразделений полиции. Согласно имеющейся в моем распоряжении статистике, только в 2017 году свердловскими полицейскими было выявлено свыше 150 сайтов, в отношении которых имелись веские основания полагать, что они причастны к незаконному обороту наркотиков. В Роскомнадзор были направлены онлайн-заявки на блокировку данных сайтов. Что касается нас, то мы тоже плотно взаимодействуем с органами Роскомнадзора. Буквально недавно между региональным следственным управлением СК России и Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу было заключено соглашение о порядке взаимодействия и взаимном информационном обмене. Один из пунктов данного соглашения предусматривает предупреждение, выявление и пресечение противоправной деятельности, осуществляемой через средства массовой информации и сайты в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Наряду с экстремистскими и террористическими проявлениями, мы таким же образом пресекаем и преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.