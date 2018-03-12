Хоккеисты "Зауралья" начали четвертьфинальную серию игр Кубка Петрова с победы над ангарским "Ермаком"

Команда "Зауралье" одолела своих соперников из Ангарска - ледовую дружину "Ермак" со счетом 2:1 в 1/4 плей-офф Высшей хоккейной лиги, передает корреспондент Накануне.RU.

Острая и напряженная игра прошла 12 марта в Кургане в Ледовом дворце имени Парышева.

Все три периода борьба переходила то к одним, то к другим воротам. В первой двадцатиминутке отличились обе команды - на 3 минуте "Зауралье" вырвалось вперед благодаря Алексею Князеву, однако на 8 минуте соперники курганцев сравняли счет, забить удалось Денису Горбунову. На 32 минуте встречи Денис Сандер точным ударом сделал счет 2:1.

Третий период выдался самый жаркий, за две минуты до конца встречи "Ермак" снял вратаря и ангарцы атаковали "Зауралье" уже вшестером, однако их это не спасло и первый матч серии остался за курганской ледовой дружиной.

По мнению главного тренера "Ермака" Марата Аскарова, игра была равной.

"Хороший матч. Никто не хотел уступать, но, как бывает в таких матчах, все решила игра в неравных составах. Завтра новый матч, поэтому отдыхаем и готовимся", - отметил главный тренер.

И.о. главного тренера "Зауралья" Альберт Логинов отметил, что лучшая тренировка - это игра.

"Одиннадцать дней без игровой практики провели, и было видно в первом периоде, что ребята вышли как не свои. Хорошо, что втянулись в игровой ритм. Сам матч понравился. Грубости не было ни с той, ни с другой стороны. Хорошая игра с силовыми приемами, но без грубости", - сказал Логинов.

Следующий матч "Зауралье" и "Ермак" проведут уже 13 марта, он также пройдет в Кургане. Победитель серии определится по итогам нескольких игр - соперник должен 4 раза обыграть своего оппонента, тогда ему гарантирован выход в полуфинал плей-офф ВХЛ.