Возбуждено уголовное дело по факту гибели жителя Подмосковья в результате нападения собак

Следственным отделом по городу Истре ГСУ Следственного комитета России (СКР) возбуждено уголовное дело по результатам доследственной проверки по факту гибели мужчины в результате нападения бродячих собак. Об этом Накануне.RU сообщила старший помощник ГСУ СКР по Московской области Ольга Врадий.

Напомним, тело местного жителя было обнаружено 11 марта в поселке Курсаково Истринского района. По данному факту была проведена следственная проверка.

Позже в СМИ появилась информация, что погибший в результате нападения собак мужчина спасал от них незнакомую 26-летнюю девушку, на которую они набросились.

По информации представителя областного ГСУ СКР, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть человека).

По словам опрошенных местных жителей, включая пострадавшую девушку, в посёлке знали о стае агрессивных собак и обходили их стороной.

Расследование уголовного дела продолжается.