В РПЦ прокомментировали слова об искусственном происхождении Благодатного огня

В Русской православной церкви (РПЦ) не сомневаются в чудесном схождении Благодатного огня в Великую субботу, заявил пресс-секретарь патриарха московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, во время съёмок репортажа в иерусалимском храме Гроба Господня произошла перепалка между священниками Армянской (ААЦ) и Коптской церквей. Последний был возмущён заявлением представителя ААЦ об искусственном происхождении Благодатного огня.

"Это странное заявление, с учётом того, с каким почитанием относятся люди к этому чуду и как многие по всему миру с надеждой и верой ждут этого события", — цитирует ТАСС слова священника Александра Волкова.

Пресс-секретарь патриарха московского добавил, что для чад РПЦ прибытие Благодатного огня из Иерусалима накануне Пасхи — радостное событие, и вопрос об оспаривании его чудесного происхождения не встаёт никогда.

"К любым явлениям духовной жизни всегда есть разное отношение, — сказал священник. — Например, к чудотворениям от икон и к другим проявлениям. И Благодатный огонь — тоже такое явление, которое всегда вызывает разногласия среди некоторых людей. Но для миллионов людей схождение Благодатного огня несомненно имеет важное значение, поэтому сомнительно в дни великого поста снова провоцировать людей на какое-то смущение по этому вопросу".

Благодатный огонь — огонь, выносимый из Гроба Господня в Иерусалиме во время ежегодного богослужения в Великую субботу в храме Воскресения Христова, накануне празднования Пасхи по юлианскому календарю. Вынос пасхального огня символизирует выход из гроба воскресшего Иисуса Христа.