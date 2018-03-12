ОБСЕ направила патрули в Закарпатье

ОБСЕ усилила мониторинг ситуации в Ужгороде из-за недавнего подрыва офиса Общества венгерской культуры Закарпатья, направив туда несколько патрулей. Об этом заявил первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг в эфире украинского "Радио новое время".

По словам Хуга, ситуация в районе пока остается спокойной.

Закарпатье вновь попало в фокус внимания 10 марта, когда глава МИД Венгрии Петер Сиярто сообщил об открытии постоянной наблюдательной миссии ОБСЕ в Ужгороде. В Закарпатской областной администрации сразу же опровергли это, заявив, что ничего об этом не знают, своего разрешения не давали и сообщений от организации не получали. Таким образом, Хуг прояснил ситуацию.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, еще в декабре Венгрия призвала ОБСЕ направить свою постоянную миссию в Закарпатскую область в связи с напряженностью в регионе, имея в виду ущемление прав этнических венгров.