В Москве мужчина поджёг стену у входа в приёмную ФСБ

В Москве астраханец поджёг стену возле входа в приёмную ФСБ на Лубянке, облив её горючей жидкостью.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, 66-летний мужчина был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы. При этом у него был изъят плакат "оппозиционного содержания".

В свою очередь, сам злоумышленник сообщил, что организовал поджог в знак протеста. На него был составлен протокол по статье 20.1 Кодекса административных правонарушений (мелкое хулиганство).

Напомним, как сообщало Накануне.RU, аналогичный случай произошёл в 2016 году, когда художник Пётр Павленский был задержан за попытку поджечь вход в здание ФСБ России. Мещанский суд Москвы признал его виновным, однако Павленский ограничился лишь штрафом в 500 тыс. руб. без лишения свободы.