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политика  |  добавить комментарий
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02.03.2018
от издателя  |  комментариев: 17


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политика ;
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Новости
12.03.2018 18:45 Мск (20:45 Екб)
общество | Центральный ФО
Исследование: Только 8% жителей крупных городов готовы переехать на новое место жительство в поисках "лучшей жизни"
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турист чемодан (2016) | Фото: vk.com

Только 8% жителей крупных и средних российских городов готовы к миграции на новое место жительства в ближайшее время. Такие данные содержатся в исследовании Финансового университета при правительстве РФ, посвященном готовности населения городов к отъезду в поисках лучшей жизни, сообщили Накануне.RU в пресс-службе вуза.

Исследование проводилось методом телефонного опроса населения крупных и средних российских городов в конце 2017 - начале 2018 гг.

Согласно его результатам, к отъезду из своего города более всего склонны жители Махачкалы, Тольятти, Омска, Томска и Челябинска. При этом наименьшая доля жителей, готовых к миграции, отмечена в таких городах, как Санкт-Петербург, Москва, Тюмень, Нижний Новгород, Севастополь.

В ТОП-10 городов с наибольшей долей жителей, готовых сменить место жительство, вошел город Пермь. В ближайшие год-два его готовы покинуть 13% опрошенных жителей. В Екатеринбурге этот показатель составляет 9%.

"Мотивом к миграции в первую очередь является стремление к повышению качества жизни, поиск высокооплачиваемой и квалифицированной работы, условий для получения образования и самореализации, а также возможностей для создания собственного бизнеса", - говорится в аналитическом материале.

Так, авторы исследования подчеркивают, что в ближайшие год-два на новое место жительства готовы переехать лишь 8% жителей крупных и средних городов России, что заметно больше чем в 2015 году (5%).

"В частности, это связано с тем, что мобильность российского населения растет и россияне все менее склонны мириться с недостаточным (по их мнению) качеством жизни. В наибольшей степени к миграции склонна молодежь (студенты), а также россияне с высоким уровнем дохода", - отмечают авторы.

 

Другие новости по темам: миграция, качество жизни, город, Тюмень, Финуниверситет
12.03.2018 18:45 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
20:45 Екб


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Исследование: Только 8% жителей крупных городов готовы переехать на новое место жительство в поисках "лучшей жизни"
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