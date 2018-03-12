В ФРГ создано коалиционное правительство

Действующий канцлер Германии (ФРГ), председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Ангела Меркель, лидер Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеехофер и исполняющий обязанности сопредседателя Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олаф Шольц подписали в Берлине коалиционное соглашение о создании нового правительства ФРГ.

Как сообщает "РИА Новости", 14 марта в бундестаге состоится избрание Меркель канцлером, после чего президент Франк-Вальтер Штайнмайер должен назначить министров нового правительства по представлению канцлера. Отмечается, что "большая коалиция" в составе ХДС, ХСС и СДПГ имеет большинство в немецком парламенте.

В свою очередь, Меркель заявила, что видит цель работы нового кабмина в "повышении благосостояния всех людей в Германии", укреплении безопасности, а также в развитии европейской компоненты. Последнее касается, в частности, стабилизации евро, усилия в области обороны в рамках НАТО и Евросоюза, а также проведения общей внешней политики "в отношении трансатлантического союза, а также отношений с Россией, Китаем и другими регионами мира".

По словам Зеехофера, новое правительство представляет "интересы среднего класса" и намерено развивать "социальную экономику".

В свою очередь, Шольц отметил, что благосостояние Германии имеет основопологающую роль для реформы еврозоны, и призвал к сохранению рабочих мест в стране.