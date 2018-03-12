Посольство России в Лондоне сообщило об угрозах российским журналистам

Работающим в Великобритании российским журналистам начали поступать угрозы. Об этом заявили в посольстве РФ в Лондоне.

По информации "РИА Новости", это происходит на фоне "антироссийский кампании" в британской прессе.

"Наши сограждане и британцы российского происхождения испытывают тревогу за свое будущее в стране", — отметил пресс-секретарь диппредставительства.

Собеседник агентства также подчеркнул, что эта "игра с британским общественным мнением" придаёт "политический вектор" расследованию ситуации с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, и чревата "более серьёзными долгосрочными последствиями" для российско-британских отношений и контактов между людьми.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, проживающий в Великобритании бывший военный, осуждённый в России за госизмену, мог быть отравлен неизвестным ядом. Он почувствовал себя плохо в торговом центре британского Солсбери и был госпитализирован. Вместе с ним в больницу увезли его дочь.

Вчера стало известно, что в ресторане в Солсбери были найдены следы нервно-паралитического вещества, которое, возможно, использовалось при отравлении Скрипаля и его дочери.