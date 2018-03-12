В ОП РФ предложили обдумать основы политики, стимулирующей сохранение национальной памяти

В Общественной палате РФ обсудили итоги мониторинга состояния памятников и захоронений советским воинам в Московской области. В рамках экспедиции общественники объездили порядка 250 памятников и выявили, что только в двух районах региона уход за ними соответствует должному состоянию. Эксперты связывают эту ситуацию не только с "хозяйственными" издержками, но и с вопросом сохранения национальной памяти. Подробности - в материале Накануне.RU.

Выбор мемориальных мест для анализа был основан на "книгах памяти" и общедоступной информации, рассказал руководитель рабочей группы, член ОП РФ Сергей Щетинин.

По итогам проведенного инициативной группой мониторинга "лучшее состояние" захоронений в Подмосковье отмечено в Истринском и Солнечногорском районах области. В оставшихся районах есть места, которые "требуют обязательного ремонта: в них отсутствуют указатели к памятникам, и вопрос благоустройства таких территорий хромает", подчеркнул он.

Итоги анализа общественник связывает с недостаточным вниманием на государственном уровне к вопросу наставничества в области сохранения памяти об историческом прошлом страны.

"Когда у нас постепенно, к сожалению, начнут ветераны уходить, они должны передавать свою эстафету (по действиям, направленным на сохранение памяти об истории России - прим.) подрастающему поколению. Для этого необходимо возродить наставничество, создать его, нужно сохранять память, иначе будет беда", - сказал Щетинин.

В свою очередь член Общественной палаты Крыма Иван Абажер заявил, что в настоящее время "идет важная битва за память поколений". По его мнению, необходимо разработать новую политику, стимулирующую сохранение памяти и защищающую страну от исторических фальсификаций.

"Наряду с заботой, восстановлением памятных досок, обновлением мемориалов наше общество нуждается в информации и объяснении военных событий. Тем более, что наши либералы именно в связи с историей военных событий в Московской области делают все возможное, чтобы дегероизировать происходящее здесь и снять ореол с реальных героев, ссылаясь на то, что отдельные факты их биографии сейчас уточняются", - прокомментировал он.

Во избежание фальсификаций общественник призвал в том числе обратить внимание на иностранные неправительственные организации, работающие в этом направлении.

В пример он привел ситуацию в Болгарии, в которой в последние 20-30 лет иностранные фонды через программы в образовании и культуре активно распространяют русофобские настроения среди населения.

"Эксперты там разрабатывают новую программу, по которой будут учиться болгарские школьники, в ней почти ничего нет о православии и кириллице, которые являются определяющими для болгарской национальной идентичности. Почти ничего не говорится и о решающей роли СССР в победе над фашизмом во Второй мировой войне… Нам надо подумать о новой политике по отношению к таким опытам стереть память о подвиге российского народа, память о вкладе России в историю и мировую культуру. Надо разработать предложение, которое изменило бы ситуацию", - сказал Абажер.

Как он отметил, важно "сообща обдумать основы такой политики, которая будет стимулировать сохранение памяти и защищать истину нашей истории и культуры, роли России в мировой цивилизации".

Помимо внешнего влияния в вопросе "давления" на национальную память все же есть и существенные внутренние упущения, продолжил Щетинин.

"Места памяти на сегодняшний день не всегда находятся в должном состоянии, а это наша память, которую мы с вами бессердечием, безответственностью сегодня сами уничтожаем", - сказал он.

Было отмечено, что зачастую к памятникам невозможно подойти. "Где-то мемориалы требуют ремонта, не просто косметического, а серьезного участия по приведению их в соответствие. Надписи на мемориальных досках часто не читаются, невозможно прочитать ни фамилию, ни слов благодарности, которые наши отцы пытались высечь на этих табличках", - рассказал руководитель рабочей группы, проводившей мониторинг.

Член ОП РФ подчеркнул, что общественники не преследовали цель тотальной критики или попытки наказать подмосковных чиновников, а лишь желали обратить внимание на ситуацию. По словам Щетинина, многие захоронения не имеют балансосодержателя и являются бесхозными. "Есть ветераны, добрая личная инициатива - и дело памяти живет. Нет этого, не привлекается к этому молодежь - они устраивают на мемориалах свои акции, чтобы выделиться, самореализоваться и подают не тот пример, а мы эти вещи пока упускаем", - прокомментировал он.

Еще одна проблема, которая была выявлена в результате экспедиции по мемориальным объектам, - необходимость уточнения так называемых "книг памяти" - каталоге погибших в ходе Великой Отечественной войны. "Мы неоднократно находили либо несовпадение координат, либо отсутствие памятников на карте, это сегодня немаловажная проблема", - добавил Щетинин, призвав муниципальные власти "навести порядок у себя дома".

Вопрос сохранения воинских мемориалов, их ремонта и реконструкции сегодня лежит на плечах местных органов власти. Они в свою очередь ссылаются на отсутствие средств в бюджете на эти цели.

Меж тем, как считает генерал-майор, помощник замминистра обороны РФ Александр Кирилин, нужно создать мемориальные комплексы - провести ревизию и осуществить перенос одиночных бесхозных захоронений. Такая практика уже реализуется в Калининградской и Ленинградской областях, отметил он.

"Нужно определиться, что подлежит ремонту, восстановлению и сохранению в том же месте, а где надо провести работу по переносу захоронений", - подчеркнул Кирилин.

В целом, по мнению помощника замминистра обороны, необходимо объединить усилия власти и общества, "чтобы подумать, как выстроить новую модель управления памятниками".