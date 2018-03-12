Возбуждено дело по факту отравления таллием сотрудников завода в Таганроге

Возбуждено уголовное дело по факту отправления таллием работников Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) имени Бериева.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, отравление токсичным металлом зафиксировали у 25 сотрудников ТАНТК в начале месяца. Все отравившиеся — офисные работники, сотрудники юридического и экономического отделов.

Как сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Ростовской области, сотрудниками полиции была проведена проверка по данному факту.

"По результатам проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 112 Уголовного кодекса Российской Федерации "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью", — пояснил собеседник издания.

Таганрогский авиационно научный-техническом комплекс им. Г. М. Бериева был основан в 1934 году. Предприятие занимается разработкой и выпуском новой авиационной техники, ее ремонтом, научно исследовательскими и конструкторскими работами. Это одно из двух предприятий в мире, выпускающих специальные самолеты для тушения пожаров (второе находится в Канаде). Всего в ТАНТК им. Г. М. Бериева трудится более 7 тыс. человек. Компания выполняет заказы, в том числе МЧС и Минобороны.