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Финальный аккорд. Кремль соберет талантливую молодежь на "форум возможностей"

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12.03.2018 21:22 Мск (23:22 Екб)
политика | Центральный ФО | В России
Финальный аккорд. Кремль соберет талантливую молодежь на "форум возможностей"
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Владимир Путин, медиафорум ОНФ (2018) | Фото: kremlin.ru

13 марта в Москве стартует форум с амбициозным названием "Россия – страна возможностей", который нацелен на развитие "системы прозрачных социальных лифтов", самореализацию молодежи, поддержку благотворительности и лучших общественных инициатив. Одноименную платформу запустили в октябре того года по инициативе Владимира Путина, конкурс "Лидеры России" — ее флагманский проект. Ожидается, что форум, проходящий за несколько дней до выборов и обещающий стать своего рода "финальным аккордом" в кампании действующего президента, соберет более 6 тыс. участников из всех регионов РФ, ожидается, что мероприятие посетит и сам глава государства, передает корреспондент Накануне.RU.
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Платформа "Россия – страна возможностей" объединяет 13 самостоятельных проектов: конкурсы для школьников и студентов, для молодых специалистов и бизнесменов, для современных управленцев и для проектов социальной направленности, победители которых получают право пройти стажировки в крупных компаниях, возможность поступления в магистратуру и аспирантуру российских вузов или гранты на реализацию бизнес-идей и общественно-полезных проектов. Наиболее известный из конкурсов – "Лидеры России", его финалисты на днях получили приглашения занять высокие должности, в том числе в Правительстве РФ.

"Эта инициатива появилась по поручению президента России, чтобы объединить те проекты, которые создают новую систему социальных лифтов в нашей стране. Чтобы люди разных категорий, в том числе школьники, студенты и действующие профессионалы в разных сферах могли в открытом и честном формате реализовывать свои идеи", – рассказал ТАСС руководитель проекта "Управляй!" Вячеслав Шоптенко.

Россия - страна возможностей(2018)|Фото: www.astrobl.ru

Форум, который пройдет в Москве с 13 по 16 марта, обещает быть масштабным и даже грандиозным, уверена участница мероприятия, руководитель Свердловской региональной молодежной общественной организации "Май" Гузель Аиткулова.

"Безусловно, мне крайне интересно познакомиться с общественниками из других регионов. Учитывая, что участники в основном будут молодые, мне кажется, это будет площадка действительно энергичных, интересных, креативных и новых идей. Я думаю, что будет сформировано новое молодежное мировоззрение. Мероприятие будет полезным. Будет общение друг с другом, обмен информацией, мне, например, очень интересно узнать, как в других регионах поддерживают общественников органы государственной власти", – поделилась с Накануне.RU своими ожиданиями Гузель Аиткулова, которая участвует в форуме как победитель грантового конкурса "Фонда президентских грантов".

Форум, как и одноименная платформа, созданная президентом, носит весьма амбициозное название "Россия – страна возможностей". Такое определение нашей стране давать еще рано, считает идейный вдохновитель другого глобального молодежного мероприятия – XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который в прошлом году собрал свыше 35 тыс. человек, – Дарья Митина.

"Форум "Россия – страна возможностей – это один из многих репутационных проектов. Можно смотреть на него с разных сторон. С одной стороны, для социализации молодежи, для выявления молодежных лидеров, для поддержки молодежных проектов такие проекты нужны. С другой стороны, уже весь интернет полон всевозможными юмористическими комментариями с фотографиями раздолбанных дорог, разваливающихся домов, всякого регионального безобразия, которое у нас в изобилие. Все это – на фоне бодреньких плакатиков "Россия – страна возможностей". Обе трактовки имеют право на существование. России есть чем гордиться: и потенциалом молодежи, и всевозможными научными исследованиями, открытиями – все это еще не до конца угроблено. Но у нас катастрофическая деградация и молодежной политики, и науки, и образования, и так называемых социальных лифтов", – поделилась своим мнением с Накануне.RU Дарья Митина.

Эксперт напомнила, что в советские времена социальные лифты в нынешнем понимании были не нужны – любой человек с любым уровнем достатка мог получить высшее образование и найти свое место в жизни.

"Сейчас молодому человеку делать это гораздо сложнее, потому что образование становится все менее и менее доступным, все более и более коммерческим, наука деградирует, и все те социальные лифты либо не поднимают, либо поднимают, но лишь тех, кого надо", – добавила Митина.

встреча Путина с финалистами Всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России"(2018)|Фото: kremlin.ru

Взять, к примеру, проект платформы "Россия – страна возможностей" – "Лидеры России". Сегодня стало известно, что 45 участников конкурса талантливых управленцев получили должности в Администрации президента РФ и других государственных органах власти. Есть версия, что у каждого из таких лидеров – солидный "бэкграунд".

"Была целая серия разоблачительных публикаций с анализом того, кто эти конкурсы выигрывает и почему. Если мы проанализируем фамилии "лидеров", то это обязательно окажутся чьи-то протеже, чьи-то родственники, чьи-то коммерческие партнеры и так далее. К этим социальным лифтам сейчас очень много вопросов", – пояснила Дарья Митина.

"Ни одна страна с несправедливой социально-экономической системой не может назвать себя страной возможностей. Страна возможностей – это равенство стартовых условий, а у нас с этим равенством очень плохо: вся социальная политика у нас ориентирована на сегрегацию, на выявление так называемых лидеров и аутсайдеров, причем не по объективным качествам, а по тем признакам, которые мы не можем назвать справедливыми. Детей с детства приучают, что есть "арабские скакуны", а есть "колхозные клячи". В советское время делался упор на потенциал каждого ребенка, детей не делили на перспективных и неперспективных, на быдло и элиту, а сейчас есть элитные школы, а есть школы для середняка", – добавила эксперт.

И мнение о том, что те самые "социальные лифты" работают в основном для избранных, не лишено оснований. Незадолго до проведения форума стало известно, что старший сын предпринимателя Аркадия Ротенберга стал миллиардером, Forbes оценил состояние совладельца скандальной системы "Платон" Игоря Ротенберга в $1 млрд.

"Россию нельзя в полной мере назвать страной возможностей, можно назвать страной потенциальных возможностей. Да, если изменится социально-экономический строй, приоритеты, тогда Россия будет страной возможностей. Сейчас это в основном декларация и показуха", – считает она.

Между тем, сам тезис "Россия – страна возможностей" актуален и крайне важен для нашей страны, считает Гузель Аиткулова.

"Последние инициативы федеральной власти по развитию некоммерческих организаций и гражданского общества доказывают, что какое-то движение в этом направлении есть. Мне очень хочется верить, что этот форум не просто какая-то площадка для общения, а что он даст новый толчок к развитию, в том числе и НКО. Если трезво посмотреть на то, что происходит у нас в стране, то у нас не так много общественных организаций, которые действительно ведут свою деятельность. Есть, например, несуществующие НКО, созданные под "отмыв денег". Сам тезис о стране возможностей крайне важен. Развитие таких площадок как раз и дает надежду на изменения", – заключила участница форума.

Владимир Путин, медиафорум ОНФ(2018)|Фото: kremlin.ru

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12.03.2018 21:22 Мск | Москва | Анна Смирнова
23:22 Екб


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Финальный аккорд. Кремль соберет талантливую молодежь на "форум возможностей"
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