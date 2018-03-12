В Сургуте открылся детский технопарк Кванториум

Четвертый в Югре детский технопарк Кванториум открылся сегодня, 12 марта, в Сургуте. Здесь по инновационной системе дополнительного образования заниматься техническим и естественнонаучным творчеством смогут около тысячи ребят от 5 до 18 лет.

Их обучение начнется уже первого сентября. А пока в просторном помещении по Мелик-Карамова, 4, где расположился технопарк, будут проходить экскурсии для учащихся и родителей, а также профильные каникулярные смены. Сургутский, как и другие российские кванториумы, будет работать по системе "квантумов" или направлений. В перечень нового технопарка вошли: Hi-Tech цех, робоквантум, нано-био квантум, энерджиквантум, IT + VR квантумы, нейроквантум, промышленный дизайн.

В планах – к 2021 занять образовательными программами для будущих инженеров не менее 20 процентов юных сургутян. Со временем предполагается открыть в городе еще четыре отделения, благодаря чему проводить здесь свободное от учебы время с пользой смогут порядка 70 процентов сургутских школьников.

Наталья Комарова, присутствовавшая на открытии технопарка, во время январского визита в Сургут, интересовалась сроками сдачи долгожданного объекта. На тот момент еще не был закончен ремонт и поставлено не все оборудование. Вадим Шувалов тогда дал обещание открыть технопарк к 18 марта, и, как видно, сдержал его.

Во время церемонии открытия он сообщил: ежедневная пропускная способность Кванториума составляет 750 человек. Одновременно на площади более 2,3 тыс квадратных метров смогут заниматься 150 детей. Все средства на реализацию проекта - почти 260 млн рублей – выделены из муниципальной казны.

Сургутский мэр также привел интересную статистику: более половины российских школьников посещают различные секции и кружки, но лишь четыре процента занимаются научно-техническим творчеством. По его словам, Кванториум – это не возрождение советских Дворцов пионеров, а создание современных условий для занятия техническим творчеством и появления реальных востребованных изобретений.

"Квалифицированные инженеры, ученые и технологи нужны сегодня не только региону, но и всей стране, - отметил градоначальник. - А Кванториум, как новая модель дополнительного образования России, призван выявлять будущих изобретателей и готовить кадры для экономики и промышленности будущего".

Добавим также, что партнерами Кванториума станут Технопарк высоких технологий, Сургутский государственный университет, Центр инновационных технологий и Институт развития компетенций.