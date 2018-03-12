Путин предложил сажать за нарушения при госзакупках

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ, ужесточающие наказание за нарушения в сфере государственных и муниципальных закупок.

Анализ правоприменения свидетельствует о наличии определенных пробелов в законодательном регулировании ответственности за злоупотребления в названной сфере со стороны лиц, представляющих интересы государственных или муниципальных заказчиков, а также лиц, исполняющих государственные или муниципальные контракты, говорится в пояснениях к документу.

Поправки предусматривают введение штрафа до 200 тыс. руб. или лишение свободы до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового за злоупотребления в сфере госзакупок, совершенные не должностными лицами из личной заинтересованности, если деяние повлекло крупный ущерб. Штраф штраф до 200 тыс. руб. или лишение свободы до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет грозит за провокацию подкупа в сфере госзакупок.

Уголовный кодекс дополняется статьей о подкупе работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок, которая предполагает введение штрафов до 500 тыс. руб. либо лишение свободы до трех лет со штрафом в размере до десятикратной суммы подкупа.

На законопроект представлены положительные отзывы Правительства РФ и Верховного суда.