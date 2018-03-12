В Москве скончался народный артист Олег Табаков

Народный артист СССР, актер, художественный руководитель МХТ им. А.П. Чехова Олег Табаков скончался на 83 году жизни, сообщает "Рен ТВ".

Артист скончался в московской больнице, где он находился с 27 ноября.

Как сообщало Накануне.RU, ранее СМИ информировали, что госпитализация Табакова связана с сепсисом и так называемым "синдромом глубокого оглушения". В конце декабря прошлого года врачи заявили об ухудшении состояния артиста. Большую часть времени актер проводил в состоянии искусственной комы.

Олег Павлович Табаков - советский и российский актёр и режиссёр театра и кино, педагог. Народный артист СССР (1988). Лауреат Государственных премий СССР (1967) и РФ (1997). Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством". Он являлся художественным руководителем МХТ им. А. П. Чехова и основателем театра "Табакерка". Входил в Совет по культуре и искусству при Президенте России. В общей сложности на счету Олега Табакова участие в более чем 120 кинокартинах.