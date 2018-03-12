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Национализация, снижение налогов и ставок по кредитам. В чем оказались солидарны почти все участники дебатов Не только демаршем Грудинина и ссорами Собчак и Жириновского удивили дебаты кандидатов в президенты на федеральных телеканалах. Неожиданным стало единодушие большинства выступавших по вопросам национализации стратегических отраслей экономики и снижения процентной ставки по кредитам. Даже либерал-демократ Жириновский неожиданно заявил о необходимости увеличения госсектора и поддакивал "коммунисту России" Максиму Сурайкину. "Рядом со мной стоят четыре сталиниста", – резюмировала в какой-то момент Собчак.
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от издателя  |  комментариев: 17


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Эксперты приступили к обследованию тюменской "пизанской башни" - новостройки по улице Беляева, 23
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Беляева, 23, &quot;пизанская башня&quot;, Тюмень (2015) | Фото: vk.com

Эксперты приступили к дополнительному обследованию дома по адресу Беляева, 23 в Тюмени, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального правительства. Повторная экспертиза назначена по решению Арбитражного суда Тюменской области.

В 2015 году в строящемся доме выявили крен. Дополнительная экспертиза продлится не менее двух месяцев. Будет изучено состояние грунтов и проведена проверка строительных конструкций здания. По итогам обследования специалисты должны дать ответ на вопрос о безопасности построенного дома и возможности ввода его в эксплуатацию, а также определить объем работ, необходимый для достройки здания.

Если эксперты сочтут дом безопасным, начнется достройка. По расчетам специалистов, объект может быть введен в эксплуатацию к сентябрю 2018 года.

Напомним, застройщиком жилого дома является "Новый город - Инвест+". После того, как специалисты главного управления строительства Тюменской области выявили крен 14-этажной секции здания застройщику выдано предписание об устранении нарушений, в том числе о необходимости приведения основания дома в соответствие с нормативными требованиями. За нарушения градостроительного законодательства застройщик привлечен к административной ответственности.

Для устранения крена застройщик заключил договор с организацией - "ГЕОФОНД+". Компания обследовала строительные конструкции, основания и фундаменты здания, провела инженерно-геологические изыскания. По итогам обследования, несущие, ограждающие конструкции и фундаменты дома находятся в нормативном техническом состоянии. Дом имеет высокую степень строительной готовности. Вместе с тем, застройщиком до настоящего времени не выполнены отдельные работы по завершению строительства дома (монтаж системы вентиляции, дымоудаления и слаботочных сетей, пожарной автоматической сигнализации, системы отопления нежилых помещений и ряд других работ).

Ситуация со строительством дома находится на особом контроле губернатора Тюменской области Владимира Якушева. Ранее он проводил встречу с дольщиками. По предварительным оценкам, на достройку дома может понадобиться еще 20 млн руб.

Другие новости по темам: Владимир Якушев, экспертиза, Беляева 23, крен, тюменская пизанская башня
12.03.2018 16:28 Мск | Тюмень | Ксения Теплякова
18:28 Екб


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Эксперты приступили к обследованию тюменской "пизанской башни" - новостройки по улице Беляева, 23
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