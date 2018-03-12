Эксперты приступили к обследованию тюменской "пизанской башни" - новостройки по улице Беляева, 23

Эксперты приступили к дополнительному обследованию дома по адресу Беляева, 23 в Тюмени, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального правительства. Повторная экспертиза назначена по решению Арбитражного суда Тюменской области.

В 2015 году в строящемся доме выявили крен. Дополнительная экспертиза продлится не менее двух месяцев. Будет изучено состояние грунтов и проведена проверка строительных конструкций здания. По итогам обследования специалисты должны дать ответ на вопрос о безопасности построенного дома и возможности ввода его в эксплуатацию, а также определить объем работ, необходимый для достройки здания.

Если эксперты сочтут дом безопасным, начнется достройка. По расчетам специалистов, объект может быть введен в эксплуатацию к сентябрю 2018 года.

Напомним, застройщиком жилого дома является "Новый город - Инвест+". После того, как специалисты главного управления строительства Тюменской области выявили крен 14-этажной секции здания застройщику выдано предписание об устранении нарушений, в том числе о необходимости приведения основания дома в соответствие с нормативными требованиями. За нарушения градостроительного законодательства застройщик привлечен к административной ответственности.

Для устранения крена застройщик заключил договор с организацией - "ГЕОФОНД+". Компания обследовала строительные конструкции, основания и фундаменты здания, провела инженерно-геологические изыскания. По итогам обследования, несущие, ограждающие конструкции и фундаменты дома находятся в нормативном техническом состоянии. Дом имеет высокую степень строительной готовности. Вместе с тем, застройщиком до настоящего времени не выполнены отдельные работы по завершению строительства дома (монтаж системы вентиляции, дымоудаления и слаботочных сетей, пожарной автоматической сигнализации, системы отопления нежилых помещений и ряд других работ).

Ситуация со строительством дома находится на особом контроле губернатора Тюменской области Владимира Якушева. Ранее он проводил встречу с дольщиками. По предварительным оценкам, на достройку дома может понадобиться еще 20 млн руб.